Mugnano del Cardinale, al via 30 tirocini di inclusione sociale nell’ambito del programma GOL Campania

Il Comune di Mugnano del Cardinale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’attivazione di 30 tirocini di inclusione sociale finanziati nell’ambito del programma regionale PAR GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”.

L’iniziativa, approvata con delibera di giunta n. 73 del 16 ottobre 2025, è rivolta a persone fino a 65 anni residenti o domiciliate in Campania che si trovino in condizioni di disoccupazione, fragilità sociale o economica, o siano beneficiarie di ammortizzatori e sostegni al reddito.

I tirocini, finalizzati a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, avranno una durata compresa tra sei e nove mesi e prevedono un’indennità mensile di 500 euro, interamente finanziata dalla Regione Campania. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno un’attestazione rilasciata dal Comune e dal soggetto promotore.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 5 novembre 2025 alle ore 23:59, tramite consegna a mano, posta o PEC all’indirizzo: [email protected].

Responsabile del procedimento è l’avv. Valentina Marsella, dirigente del settore Affari Generali del Comune. L’avviso completo è consultabile sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Mugnano del Cardinale.