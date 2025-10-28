Quadrelle, conclusa la fase di emergenza sismica: chiusi i COC e revocato il CCS

Il Comune Informa,

Si e’ da poco concluso, presso la Prefettura di Avellino, una riunione convocata dal Prefetto per fare il punto sulla situazione legata alle recenti scosse sismiche che hanno interessato l’Irpinia.

Per il Comune di Quadrelle ha partecipato il Sindaco Rozza.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha disposto la revoca del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e la chiusura dei Centri Operativi Comunali (COC), dichiarando conclusa la fase di emergenza.

Il Comune di Quadrelle ringrazia la Prefettura di Avellino, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno collaborato alla gestione dell’emergenza.

L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione, garantendo come sempre, prontezza operativa in materia di sicurezza verso i nostri cittadini.