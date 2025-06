“SantaFest”: il 13 luglio musica e solidarietà a Sant’Anastasia per i bambini in difficoltà

Una serata di grande spettacolo e generosità animerà Sant’Anastasia domenica 13 luglio 2025, con il SantaFest – Festival di Beneficenza, in programma allo Stadio Comunale “Agostino De Cicco” a partire dalle ore 21:00. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Anastasia e dai Frati Minori Conventuali, nasce con un obiettivo nobile: l’intero ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione di un campetto di calcio dedicato ai bambini in difficoltà.

Una manifestazione che unisce arte, musica e solidarietà, grazie anche al sostegno di Radio Base, media partner ufficiale dell’evento. Sul palco si alterneranno alcuni tra i nomi più amati della scena musicale e comica campana, pronti a regalare emozioni e divertimento al pubblico.

Tra gli ospiti attesi:

Franco Ricciardi, icona della musica partenopea

Gabriele Esposito, giovane talento e performer d’eccezione

Lino D’Angiò, con la sua ironia inconfondibile

Il cast di Mixed by Erry, reduce dal successo cinematografico

Rosa Chiodo, voce intensa e raffinata

Mario Rea e Nero Nelson, protagonisti della nuova scena musicale

Ernesto a Foria & Gipsy Fint, tra comicità e tradizione

Mina Abbacuccio, brillante volto della comicità al femminile

Il Collettivo Artistico Vesuviano, con performance corali

Mick Capitan Ferigo e Dj Umberto Style, per chiudere in ritmo

Un evento pensato per tutta la comunità, capace di coniugare intrattenimento e impegno sociale. I biglietti sono disponibili presso lo Stadio “A. De Cicco”, dove è possibile ricevere anche tutte le informazioni utili sull’iniziativa.

Il SantaFest sarà molto più di una festa: sarà un gesto d’amore per i più piccoli, un segnale forte di partecipazione e solidarietà dal cuore del territorio vesuviano.