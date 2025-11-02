Moschiano celebra il 4 Novembre: memoria, storia e comunità unite nel ricordo dei caduti

MOSCHIANO – Il Comune di Moschiano si prepara a celebrare, martedì 4 novembre 2025, la Festa dell’Unità d’Italia e la Giornata della Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre, un appuntamento sentito e partecipato che unisce memoria storica e senso civico.

Il programma, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco dott. Sergio Pacia, si aprirà alle ore 16:30 presso la Chiesa dell’Immacolata nel Rione Croce, con la presentazione del volume “I Moschianesi alla Guerra” e una rievocazione dedicata alla Prima Guerra Mondiale, un momento di riflessione e riscoperta delle radici storiche della comunità.

Alle 17:30 è prevista la partenza del corteo dalla Chiesa dell’Immacolata verso la Chiesa dell’Incoronata a Capomoschiano, dove, alle 18:00, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei caduti e dei reduci deceduti.

Al termine della funzione religiosa, alle 18:30, il corteo proseguirà da Capomoschiano fino a Piazza Cona, dove si terrà la deposizione delle corone d’alloro e la lettura delle lapidi commemorative, in onore dei soldati moschianesi che hanno sacrificato la vita per la Patria.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa giornata di ricordo e di gratitudine, che rappresenta un momento di profondo significato civile e umano.

Come sottolineato dal sindaco Pacia, “ricordare i caduti significa tenere viva la memoria e trasmettere ai più giovani i valori di libertà, unità e pace.”

Moschiano si conferma così una comunità che non dimentica il proprio passato, ma lo onora con rispetto e consapevolezza, rinnovando l’impegno per un futuro fondato sui principi di solidarietà e fratellanza.