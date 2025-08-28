Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e fulmini tra il 29 e il 30 agosto

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto fino alle ore 8:00 di sabato 30 agosto su tutto il territorio regionale.

Le precipitazioni saranno caratterizzate da improvvisa intensità e rapida evoluzione, rendendo quindi difficile una previsione precisa. I fenomeni potranno manifestarsi con violenza in brevi intervalli temporali, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Rischio idrogeologico e criticità sul territorio

La Protezione Civile segnala la possibilità di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale sulle strade, caduta massi e frane. Ulteriori pericoli potrebbero derivare da danni a coperture, tetti e strutture esposte alle raffiche di vento, oltre che dal moto ondoso lungo le coste.

Misure di prevenzione

Ai Comuni è stato chiesto di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e mettere in campo tutte le azioni necessarie per contrastare e mitigare i possibili effetti del maltempo, secondo i piani comunali di protezione civile.

Si raccomanda inoltre di monitorare la stabilità del verde pubblico, di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale e di adottare comportamenti prudenti, evitando aree esposte, sottopassi e corsi d’acqua durante i temporali.

Cittadini invitati alla prudenza

La raccomandazione principale resta quella di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche, prestando massima attenzione a possibili situazioni di pericolo.