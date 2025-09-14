Casoria: sorpreso con la droga. Arrestato un 26enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Giuseppe Rocco a Casoria, hanno proceduto al controllo del 26enne trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana e 155 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto ulteriori 42 involucri di marijuana, per un totale di 77 grammi di sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.