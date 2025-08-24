Lauro celebra i Patroni San Rocco e San Sebastiano tra fede, cultura e tradizione

LAURO – La piccola comunità di Lauro si prepara a vivere due giornate di celebrazione dedicate ai Patroni San Rocco e San Sebastiano, momenti in cui fede, storia e vita civica si intrecciano nel cuore del borgo.

Lunedì 25 agosto, alle ore 18.30, la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale sarà presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Marino, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese. Martedì 26 agosto, sempre alle 18.30, la celebrazione sarà guidata da Mons. Virgilio Marone, con processione fino al Castello Lancellotti, simbolo storico della comunità.

Accanto alle manifestazioni religiose, il programma civile prevede musica, spettacoli e momenti di intrattenimento, che contribuiranno ad animare le serate e a valorizzare la cultura locale, consolidando il senso di appartenenza e di comunità.

I festeggiamenti sono organizzati dal Parroco Don Luigi Vitale e dal Comitato Festa Santi Patroni 2025, con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rossano Sergio Boglione, che ha sottolineato l’importanza di queste giornate come momento di partecipazione e coesione sociale.

Le celebrazioni rappresentano un’occasione per i residenti e per i visitatori di riscoprire le radici del territorio, tra devozione e tradizione, e di partecipare a un evento che unisce spiritualità e vita civile.