MONTEFORTE. L’Abbraccio 2.0 ha finalmente una sede operativa. Ecco dove è nata.

Da oggi 15 Marzo 2024 l’associazione l’abbraccio 2.0 ha finalmente una sede operativa in via Taverna Campanile, con angolo della strada del cimitero, dove accogliere le persone che hanno bisogno di qualsiasi aiuto.

Il Presidente Marano Luca: “Dopo parecchi ostacoli messi siamo in grado di dire L’abbraccio c’è, e si sarà abbiamo superato bufere di negazioni, offese, prese in giro da persone di altri enti ma ad oggi sono fiero e gioioso di dire che l’abbraccio non ha una sola sede operativa ma bensì 3 dislocate sul territorio della provincia di Avellino, sul napoletano e tra poco la 4 apertura in regione Lombardia. L’associazione sta iniziando a mettere radici di sezioni e andare a crearle nei diversi comuni regionali e fuori regioni creando collaborazioni con enti pubblici e associazioni già esistenti sul territorio. Inoltre il Presidente Marano, il suo Vice Criscitiello e il Direttore Gaeta dell’associazione siamo fieri del lavoro che stiamo svolgendo e che ancora dovremmo compiere per la crescita professionale dell’associazione. Con piccoli e grandi sacrifici realizzeremo i nostri sogni, al di fuori che troveremo degli ostacoli sul nostro cammino ma siamo pronti a superarli. Siamo una squadra e non avremo timore di fermarci dinanzi a nulla”.

Conclude il Presidente – “abbiamo avuto porte chiuse ma siamo riusciti ad andare avanti e realizzare pian piano i nostri sogni. Il direttore dell’associazione sono fiero di partecipare in questa grande famiglia e continuerò a farlo, perchè credo nella base che abbiamo fondato. Il presidente Marano conclude dicendo grazie a chi non crede e a chi ci ha chiuso la porta in faccia, ma sappiano che l’abbraccio 2.0 è pronto sempre ad accogliere e la porta della nostra associazione è sempre aperta e non verrà mai chiusa come è stato fatto con Noi. Perché la parola Volontariato ha come sinonimo farlo perchè ci credi e perchè tendi la mano a chi ha bisogno, a noi non interessa metterci in mostra, perchè il metterci in mostra è per per le persone che vogliono apparire che loro sono, Ma noi molto sinceramente non abbiamo bisogno di questo.

Grazie a tutti i volontari e a tutte le persone che fanno parte delle nostre sezioni distaccate. Inoltre il Presidente Marano ricorda che la sede e aperta dal 20 marzo dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 20 e ci sarà sempre personale ad accogliere chi ha veramente voglia di dedicare il suo tempo agli altri, inoltre dal 20 marzo al 30 marzo partono i corsi, BLSD – PRIMO SOCCORSO- GUIDA SICURA SU VEICOLI SANITARI- e per concludere il Corso Ausiliario del traffico.