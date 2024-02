Monteforte Irpino: Una giornata di solidarietà e salute con la donazione del sangue

Il prossimo 3 marzo, la piazza Umberto I a Monteforte Irpino sarà il cuore di un evento significativo organizzato dall’Associazione O.D.V. “L’Abbraccio 2.0”: una giornata dedicata alla donazione del sangue, un gesto che va oltre la generosità, diventando un atto vitale per la comunità.

L’appuntamento inizierà alle 8:30 e si protrarrà fino alle 13, offrendo ai partecipanti l’opportunità di contribuire in modo concreto alla salute di chi ha bisogno. La donazione del sangue non solo salva vite, ma diventa anche un modo per prendersi cura del proprio benessere.

Partecipare a questa iniziativa significa non solo donare il proprio sangue ma anche sottoporsi a un controllo gratuito del proprio stato di salute. Ogni donatore avrà l’occasione di beneficiare di un consulto medico e di analisi del sangue, offrendo un valore aggiunto all’atto generoso della donazione.

“Con la tua donazione, salvi 3 vite ed inoltre controlli gratuitamente il tuo stato di salute”: questo è il messaggio centrale dell’evento. Ogni goccia di sangue raccolta contribuirà a garantire risorse vitali per chi ne ha bisogno, e allo stesso tempo, fornirà un’opportunità preziosa per ogni donatore di prendersi cura della propria salute.

Il motto “Il tuo sangue è vita” sottolinea l’importanza di questa iniziativa e il suo impatto significativo sulla comunità. La solidarietà e la consapevolezza della propria salute si intrecciano in un unico gesto, rendendo questa giornata di donazione del sangue un evento da non perdere per i residenti di Monteforte Irpino e dintorni.