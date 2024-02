Protesta degli agricoltori: Avella si unisce al corteo verso il Circo Massimo a Roma

Una giornata caratterizzata dalla determinazione degli agricoltori provenienti da ogni angolo d’Italia, Avella si fa sentire nel coro di voci che chiedono un cambiamento nel settore agricolo. Danilo Calvani, leader dei Comitati agricoli riuniti, ha convocato migliaia di agricoltori, creando una massa imponente che si sta dirigendo verso il cuore di Roma.

La protesta, che ha visto la partecipazione di agricoltori provenienti da Avella, si è focalizzata sul Circo Massimo, con il centro della Capitale già blindato dalle forze dell’ordine. Un presidio in Campidoglio è previsto per le 13:00, e la parola d’ordine è chiara: “Invadiamo Roma e che Dio ci benedica”.

La Questura ha imposto il blocco all’ex capo di Forza Nuova, rafforzando i controlli in tutta la città. Con una manifestazione che ha visto oltre 24 giorni di proteste in tutto il paese, una parte significativa degli agricoltori ora si ritrova al Circo Massimo per far sentire la propria voce.

Il Colosseo è stato raggiunto dai primi trattori provenienti da varie regioni italiane, simbolo tangibile della solidarietà e della determinazione di un settore che chiede attenzione e soluzioni concrete alle problematiche agricole.

Anche da Avella è partito un pullman carico di agricoltori che intendono partecipare attivamente alla manifestazione di oggi pomeriggio, giovedì 15 febbraio. Prima della partenza, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le ragioni della loro protesta attraverso interviste che potete trovare nel video allegato.

La protesta degli agricoltori continua a radunare una vasta coalizione di persone provenienti da diverse regioni, tutte unite nel chiedere attenzione e azioni concrete per affrontare le sfide del settore agricolo.