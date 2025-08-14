Ferragosto a secco anche per Summonte e Pietrastornina, stop all’acqua di notte

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha reso noto che, a causa della forte e prolungata riduzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, sarà interrotta l’erogazione notturna dell’acqua nei comuni di Summonte e Pietrastornina.

La chiusura dei serbatoi è prevista dalle ore 22:00 di giovedì 14 agosto fino alle ore 6:00 di venerdì 15 agosto. Gli orari indicati si riferiscono alla manovra sugli impianti, ma nelle abitazioni l’interruzione potrebbe iniziare prima e terminare più tardi, in base ai tempi di riempimento delle condotte.

Alla riapertura del flusso potranno verificarsi fenomeni temporanei di torbidità, non pericolosi per la salute, eliminabili lasciando scorrere l’acqua per qualche minuto.

La società invita i cittadini a seguire eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale.