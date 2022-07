VISCIANO. Questa sera tocca a Le Vibrazioni

Dopo il successo di ieri sera con il nostro conterraneo Clementino reduce da The Voice di Rai 1 stasera sempre alle 22 sarà la volta delle Vibrazione. Gruppo molto in voga agli inizi del 2000 con successi come ‘Vieni con me’ e tanti altri Francesco Sarcina e company allieteranno il vasto pubblico di piazza Lancellotti con i successi di ieri e oggi. Evento musicale organizzato dal Comitato Festa presieduto da Raffaele Mascolo più che fiero del successo della festa con le fantastiche luminarie nel corso e in piazza. Domani si chiuderà con i fantastici fuochi pirotecnici con migliaia di visitatori. Nicola Valeri