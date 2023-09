MONTEFORTE IRPINO (AV). Parte l’iniziativa di beneficenza del “quaderno sospeso”. Ecco di cosa si tratta

“Una gioia condivisa è più grande”. Con questo slogan da qualche settimana è partita a Monteforte Irpino l’iniziativa di beneficenza del “quaderno sospeso”, organizzata dalla locale Misericordia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Aurigemma”, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Le cartolerie presenti sul territorio comunale, il supermercato Decò e l’Oviesse di Mercogliano, raccoglieranno materiale scolastico acquistato e donato per gli alunni meno abbienti che frequentano le scuole di ogni ordine grado di Monteforte. Saranno poi gli insegnanti ad individuare i destinatari del corredo scolastico lasciato in dono.