Un pullman di linea è andato letteralmente a fuoco sulla Nazionale delle Puglie in località Monteforte, a confine con Mugnano del Cardinale. Le fiamme hanno letteralmente distrutto il mezzo e un fumo acre ha invaso la zona. Solo paura per conducente che stava portando il mezzo al deposito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino per spegnere le residue fiamme di un mezzo integralmente distrutto.

