Mondiale 2026: ultima notte di qualificazioni, Europa quasi al completo e la grande esclusa è la Nigeria

La corsa verso il Mondiale 2026 entra finalmente nella fase decisiva. L’ultima serata di partite ha definito nuovi verdetti, confermando alcune certezze e regalando sorprese clamorose. In Europa, dove mancava soltanto la matematica, Spagna e Belgio hanno blindato il pass. A raggiungerle ci sono anche Svizzera, Austria e Scozia, tutte qualificate con merito alla fase finale del torneo.
Queste cinque nazionali si aggiungono al blocco delle già certe: Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Un quadro sempre più definito, ma non ancora completo: restano infatti quattro posti europei che verranno assegnati soltanto a marzo attraverso gli spareggi. Tra le squadre in attesa c’è anche l’Italia, chiamata alla via più lunga per strappare il biglietto mondiale.
Africa: incredibile fuori la Nigeria, passa la Repubblica Democratica del Congo
Il continente africano ha prodotto il risultato più inatteso della serata: la Nigeria è fuori. Le Super Eagles, tra le selezioni più gloriose del calcio africano, hanno ceduto ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo, perdendo la sfida che valeva l’accesso al playoff Interzona. Una debacle pesante, che cambia volto alla griglia delle qualificate.
Sudamerica, Oceania e Asia: giochi fatti
In Sudamerica e Oceania il quadro è già chiuso, mentre in Asia l’ultimo pass lo ha conquistato l’Iraq, capace di superare gli Emirati Arabi Uniti 2-1 dopo l’1-1 dell’andata. In queste federazioni non restano più verdetti da assegnare.
Nord e Centro America: ultime sfide decisive
Nella zona Concacaf, invece, la pausa internazionale in corso sarà decisiva per determinare le ultime tre qualificate dirette e le due squadre che andranno al Playoff FIFA. Tutto aperto, tutto ancora da giocare.
Il quadro attuale: 39 nazionali già qualificate su 48
A oggi sono 39 le squadre che hanno già staccato il biglietto per il Mondiale 2026. Entro la fine di questa sosta si salirà a 42, mentre gli ultimi sei posti arriveranno dagli spareggi europei (4) e da quelli Interzona FIFA (2) in programma a marzo.
Le 39 nazionali già qualificate
1. Canada (ospitante)
2. Messico (ospitante)
3. Stati Uniti (ospitante)
4. Giappone
5. Nuova Zelanda
6. Iran
7. Argentina
8. Uzbekistan
9. Corea del Sud
10. Giordania
11. Australia
12. Brasile
13. Ecuador
14. Uruguay
15. Colombia
16. Paraguay
17. Marocco
18. Tunisia
19. Egitto
20. Algeria
21. Ghana
22. Capo Verde
23. Sudafrica
24. Qatar
25. Inghilterra
26. Arabia Saudita
27. Senegal
28. Costa d’Avorio
29. Francia
30. Croazia
31. Portogallo
32. Norvegia
33. Germania
34. Olanda
35. Belgio
36. Austria
37. Svizzera
38. Spagna
39. Scozia
Verso marzo: gli ultimi posti e la tensione degli spareggi
Mancano nove mesi all’inizio del torneo, ma la strada per il Mondiale resta aperta per diverse nazionali di peso. Gli spareggi europei promettono spettacolo e tensione. E il mondo del calcio attende già il verdetto finale.