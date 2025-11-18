Mondiale 2026: ultima notte di qualificazioni, Europa quasi al completo e la grande esclusa è la Nigeria

La corsa verso il Mondiale 2026 entra finalmente nella fase decisiva. L’ultima serata di partite ha definito nuovi verdetti, confermando alcune certezze e regalando sorprese clamorose. In Europa, dove mancava soltanto la matematica, Spagna e Belgio hanno blindato il pass. A raggiungerle ci sono anche Svizzera, Austria e Scozia, tutte qualificate con merito alla fase finale del torneo.

Queste cinque nazionali si aggiungono al blocco delle già certe: Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Un quadro sempre più definito, ma non ancora completo: restano infatti quattro posti europei che verranno assegnati soltanto a marzo attraverso gli spareggi. Tra le squadre in attesa c’è anche l’Italia, chiamata alla via più lunga per strappare il biglietto mondiale.

Africa: incredibile fuori la Nigeria, passa la Repubblica Democratica del Congo

Il continente africano ha prodotto il risultato più inatteso della serata: la Nigeria è fuori. Le Super Eagles, tra le selezioni più gloriose del calcio africano, hanno ceduto ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo, perdendo la sfida che valeva l’accesso al playoff Interzona. Una debacle pesante, che cambia volto alla griglia delle qualificate.

Sudamerica, Oceania e Asia: giochi fatti

In Sudamerica e Oceania il quadro è già chiuso, mentre in Asia l’ultimo pass lo ha conquistato l’Iraq, capace di superare gli Emirati Arabi Uniti 2-1 dopo l’1-1 dell’andata. In queste federazioni non restano più verdetti da assegnare.

Nord e Centro America: ultime sfide decisive

Nella zona Concacaf, invece, la pausa internazionale in corso sarà decisiva per determinare le ultime tre qualificate dirette e le due squadre che andranno al Playoff FIFA. Tutto aperto, tutto ancora da giocare.

Il quadro attuale: 39 nazionali già qualificate su 48

A oggi sono 39 le squadre che hanno già staccato il biglietto per il Mondiale 2026. Entro la fine di questa sosta si salirà a 42, mentre gli ultimi sei posti arriveranno dagli spareggi europei (4) e da quelli Interzona FIFA (2) in programma a marzo.

Le 39 nazionali già qualificate

1. Canada (ospitante)

2. Messico (ospitante)

3. Stati Uniti (ospitante)

4. Giappone

5. Nuova Zelanda

6. Iran

7. Argentina

8. Uzbekistan

9. Corea del Sud

10. Giordania

11. Australia

12. Brasile

13. Ecuador

14. Uruguay

15. Colombia

16. Paraguay

17. Marocco

18. Tunisia

19. Egitto

20. Algeria

21. Ghana

22. Capo Verde

23. Sudafrica

24. Qatar

25. Inghilterra

26. Arabia Saudita

27. Senegal

28. Costa d’Avorio

29. Francia

30. Croazia

31. Portogallo

32. Norvegia

33. Germania

34. Olanda

35. Belgio

36. Austria

37. Svizzera

38. Spagna

39. Scozia

Verso marzo: gli ultimi posti e la tensione degli spareggi

Mancano nove mesi all’inizio del torneo, ma la strada per il Mondiale resta aperta per diverse nazionali di peso. Gli spareggi europei promettono spettacolo e tensione. E il mondo del calcio attende già il verdetto finale.