Meteo Irpinia: piogge diffuse nella notte, oggi cieli nuvolosi e qualche schiarita

IRPINIA – Come previsto, una perturbazione ha raggiunto la provincia di Avellino portando piogge significative, soprattutto lungo la fascia dei Monti Picentini. Nelle prossime ore la situazione tenderà a migliorare, con un ritorno graduale della variabilità.
La situazione
Le precipitazioni delle ultime ore hanno interessato in modo particolare i settori meridionali della provincia, mentre altrove si sono alternate fasi di maltempo e brevi pause asciutte. La perturbazione si sta indebolendo, ma l’instabilità non è ancora del tutto esaurita.
Le previsioni per oggi – Mercoledì 19 novembre 2025
La giornata sarà segnata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con la possibilità di piogge locali. I fenomeni saranno più probabili nelle zone a confine con Napoli e Salerno, mentre sull’Alta Irpinia non mancheranno ampie schiarite nel corso del pomeriggio.
Durante la notte e nelle prime ore del mattino non si escludono riduzioni della visibilità a causa di foschie e banchi di nebbia nelle valli interne.
Temperature e venti
• Temperature: in lieve diminuzione su tutto il territorio.
• Venti: deboli o moderati, inizialmente da nord-est, poi in rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata.
Tendenza
Nelle prossime 24 ore continuerà una fase di variabilità, con alternanza di nubi e schiarite e basso rischio di fenomeni significativi.
BiNews continuerà a monitorare l’evoluzione meteo sull’Irpinia.