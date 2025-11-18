Meteo Irpinia: piogge diffuse nella notte, oggi cieli nuvolosi e qualche schiarita

IRPINIA – Come previsto, una perturbazione ha raggiunto la provincia di Avellino portando piogge significative, soprattutto lungo la fascia dei Monti Picentini. Nelle prossime ore la situazione tenderà a migliorare, con un ritorno graduale della variabilità.

La situazione

Le precipitazioni delle ultime ore hanno interessato in modo particolare i settori meridionali della provincia, mentre altrove si sono alternate fasi di maltempo e brevi pause asciutte. La perturbazione si sta indebolendo, ma l’instabilità non è ancora del tutto esaurita.

Le previsioni per oggi – Mercoledì 19 novembre 2025

La giornata sarà segnata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con la possibilità di piogge locali. I fenomeni saranno più probabili nelle zone a confine con Napoli e Salerno, mentre sull’Alta Irpinia non mancheranno ampie schiarite nel corso del pomeriggio.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino non si escludono riduzioni della visibilità a causa di foschie e banchi di nebbia nelle valli interne.

Temperature e venti

• Temperature: in lieve diminuzione su tutto il territorio.

• Venti: deboli o moderati, inizialmente da nord-est, poi in rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Tendenza

Nelle prossime 24 ore continuerà una fase di variabilità, con alternanza di nubi e schiarite e basso rischio di fenomeni significativi.

BiNews continuerà a monitorare l’evoluzione meteo sull’Irpinia.