Meteo: da venerdì 21 novembre in arrivo un’ondata di freddo e maltempo. Nevicate a quote basse

Un’importante svolta meteorologica è attesa sull’Italia a partire da venerdì 21 novembre, quando una brusca irruzione di aria fredda darà origine a una fase di maltempo intenso, caratterizzata da forti piogge, venti di burrasca e nevicate fino a quote molto basse.

La causa è la formazione di un Winter Vortex, un vortice invernale che prenderà vita proprio sui mari italiani, alimentato da un contrasto termico particolarmente marcato.

Aria artica in arrivo: la “Porta del Rodano” apre le correnti fredde

La dinamica prende origine dall’irruzione di correnti artico-marittime che raggiungeranno il bacino del Mediterraneo attraverso la cosiddetta Porta del Rodano, uno snodo naturale per l’ingresso di masse d’aria fredda in Europa meridionale.

Questa massa gelida si scontrerà con il mare ancora relativamente caldo, generando un contrasto termico molto forte: il carburante perfetto per la nascita di una ciclogenesi mediterranea.

Il risultato sarà un vortice invernale rapido e intenso, una struttura simile a quelle osservate nelle grandi tempeste invernali dei paesi anglosassoni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste piogge persistenti, con il rischio di accumuli pluviometrici notevoli e conseguenti criticità idrogeologiche, soprattutto lungo i versanti tirrenici (Toscana, Lazio e Campania) e sulla Romagna: non si escludono episodi di nubifragio e violente raffiche di vento.

Insomma, quasi tutta l’Italia dovrà fare i conti con il maltempo.