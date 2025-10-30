“MO’ BASTA! QUESTI POLITICI FANNO SOLO CHIACCHIERE: ALAIA TUONA, ZERO SPACCATO PER TUTTI!”

Un grido di rabbia e dignità: Salvatore Alaia denuncia l’ipocrisia della politica campana e invita i cittadini alla protesta civile. “Basta promesse e facce di bronzo, è ora che la gente si faccia sentire davvero.”

C’è chi parla, promette, giura… e poi sparisce. E c’è chi, come Salvatore Alaia, due volte sindaco di Sperone, ha deciso di dire BASTA!

Una protesta forte, dura, senza sconti. Alaia non ci sta più a vedere l’Irpinia, il Baianese, il Vallo di Lauro, l’agro-nolano e l’area vasta della provincia di Napoli ridotti a terre di nessuno, svendute da consiglieri regionali che “alimentano solo speranze e chiacchiere da bar politico”.

“È la mamma di tutte le battaglie civili — dichiara Alaia — quella per la DIGNITÀ dei cittadini. E io la porto avanti fino in fondo!”

Nel mirino, una classe politica logora, distante, autoreferenziale, che — parole sue — “non ha mai fatto un giorno di lavoro vero, ma conosce bene una sola parola: potere!”.

Il messaggio è chiaro: o ti astieni, o scrivi ZERO SPACCATO!

Una forma di protesta estrema ma lucida, che nasce dalla rabbia per anni di abbandono e promesse tradite. Alaia invita gli elettori, in vista delle regionali del 23 e 24 novembre, a non prestarsi al solito teatrino dei professionisti della politica:

“Chi decide di andare a votare, scriva ZERO SPACCATO. È il voto della dignità, il voto contro l’ipocrisia.”

Irpinia, Baianese, Agro Nolano: territori allo sbando

Sanità al collasso, trasporti da terzo mondo, servizi sociali inesistenti, strade ridotte a trincee e un’agricoltura dimenticata.

“Un disastro totale – tuona Alaia – che porta a una sola riflessione: VERGOGNATEVI!”

Non è solo rabbia, è una denuncia che arriva dal basso, dalla voce di chi ha vissuto la politica vera, quella dei municipi, dei cittadini, delle lotte quotidiane. Alaia non le manda a dire, e nel suo appello risuona tutta la frustrazione di un popolo stanco di essere usato come serbatoio di voti.

Contro il teatrino dei soliti noti

Candidati “con la faccia tosta” — li chiama così — che si ripresentano a chiedere fiducia dopo aver fatto il deserto.

“È uno schiaffo all’intelligenza dei cittadini — dice — e io non ci sto!”

La battaglia della dignità comincia dal silenzio delle urne

Salvatore Alaia non cerca consensi, cerca coscienze. Il suo grido è quello di chi vuole rompere il muro dell’indifferenza, e lo fa con parole che pesano come macigni:

“Se la politica è diventata un mestiere, allora il cittadino ha il diritto di dire NO. E di farlo forte, con uno ZERO SPACCATO che urla più di mille comizi!”

Nel mare stagnante della politica regionale campana, la voce di Alaia è una frustata, un urlo popolare contro chi ha scambiato il consenso per sudditanza.

Un messaggio che brucia, scomodo.

“Altro che programmi, qui serve dignità! E finché nessuno la restituirà ai cittadini, il voto sarà ZERO. Spaccato, chiaro e netto.”