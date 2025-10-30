“Ferite ma Fiorite”: a Torrioni il 7 novembre l’incontro-dibattito sulla violenza contro le donne

Venerdì 7 novembre 2025 – ore 18:00 – Sala comunale di Torrioni (AV).

“Perché anche dalle cicatrici possono nascere fiori”. Con questa frase simbolica si apre il senso profondo di “Ferite ma Fiorite”, l’incontro-dibattito promosso dal Comune di Torrioni in collaborazione con il Forum dei Giovani di Torrioni, l’Associazione Magico Mondo APS e il SAI di Torrioni, in programma venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala comunale di Torrioni.

L’appuntamento sarà un momento di riflessione e confronto sul tema della violenza contro le donne, ma anche un’occasione per raccontare la forza della rinascita femminile, la capacità di trasformare il dolore in consapevolezza e speranza.

Ad aprire i lavori sarà Annamaria Oliviero, sindaco di Torrioni e avvocato, promotrice dell’iniziativa. Interverranno Simone De Girolamo, presidente del Forum dei Giovani, Romina Oliviero, coordinatrice del SAI di Torrioni e psicologa psicoterapeuta, Maria Rosaria Famoso, coordinatrice della Casa di accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo”, Paola Forcione, avvocato, Angelina Spinelli, docente, e un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell’incontro sarà proposta la testimonianza di una donna che ha saputo trasformare il dolore in forza, raccontando la propria esperienza di rinascita anche attraverso un libro. Non mancheranno i momenti dedicati all’arte e alla creatività, con la partecipazione artistica di Ivana Giugliano e l’esposizione dell’artista Franca Solorzano, a ricordare che la bellezza può nascere anche dalle crepe.

Spazio anche ai bambini, ai giovani e ai beneficiari del SAI di Torrioni, che offriranno il loro contributo con riflessioni sul significato dell’amore, del rispetto e della solidarietà.

“Ferite ma Fiorite” è pensato come un abbraccio collettivo, un luogo di incontro e di ascolto per dire no alla violenza e sì alla vita. Un invito a rifiorire, sempre, perché – come scriveva Frida Kahlo – “Dove non puoi amare, non fermarti. Ma dove hai sofferto, fiorisci”.