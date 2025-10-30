Valentina De Laurentiis: “Il Napoli è molto più di una squadra, è un simbolo culturale della nostra città”

NAPOLI – Eleganza, visione, appartenenza. Tre parole che racchiudono la filosofia con cui Valentina De Laurentiis racconta il nuovo corso del Napoli Calcio, in un’intervista rilasciata a Rivista Undici. Un dialogo che va oltre il calcio, per entrare nel mondo del design, della cultura e dell’identità napoletana.

“Sicuramente mio padre è un visionario – spiega Valentina – uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Ha sempre avuto idee all’avanguardia che hanno permesso alla società di evolversi sotto ogni punto di vista.”

Un’evoluzione che oggi si manifesta anche attraverso il rebranding del club, un processo pensato per rinnovare l’immagine del Napoli senza tradirne l’essenza.

“Il percorso di rebranding nasce dall’esigenza di rappresentare l’orgoglio di essere Napoli – racconta – e si è concretizzato in una rivisitazione del logo, con la sua tradizionale N napoleonica reinterpretata in chiave più minimal e contemporanea. Abbiamo voluto liberare l’essenziale da elementi accessori, puntando su un’estetica più pulita, elegante e monocromatica. L’idea di partenza è semplice: il Napoli non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo culturale.”

L’autoproduzione come libertà creativa

Anche la scelta di autoprodurre le maglie non è un dettaglio tecnico, ma una dichiarazione di indipendenza.

“L’idea dell’autoproduzione è nata da un’esigenza di libertà e di visione – spiega – dopo tanti anni con i soliti brand sportivi, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un’identità più personale, coerente con ciò che stavamo costruendo come club e come città. Volevamo poter decidere ogni dettaglio, raccontare una storia che fosse solo nostra, senza compromessi o logiche esterne.”

Una scelta di rottura e coraggio, nata dal desiderio di trasformare il club in un laboratorio creativo, capace di fondere sport, design, cultura e territorio in un linguaggio visivo unico, autentico e profondamente napoletano.

Il Napoli come progetto culturale

Per Valentina De Laurentiis, ogni presentazione di una maglia diventa un momento di narrazione urbana, un racconto d’amore per la città e le sue radici.

“Quando presentiamo le maglie – spiega – il compito del Napoli non è solo sportivo, ma anche culturale e sociale. Andiamo alla ricerca di luoghi che non tutti conoscono: significa riqualificare e valorizzare spazi meravigliosi di Napoli e della sua provincia, spesso dimenticati o abbandonati.”

Un modo per connettere la squadra alla sua gente, per ridare luce e orgoglio a una città che chiede solo di essere vista e amata.

“Questo è anche, e soprattutto, il Napoli – conclude – una squadra che ha ridato luce a una città che aveva bisogno di essere raccontata nella sua verità più profonda.”

Un racconto di visione, identità e passione: quello di una famiglia e di un club che, ancora una volta, scelgono di guardare avanti, con la forza gentile di chi sa che essere Napoli è molto più che giocare a calcio.