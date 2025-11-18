Farmacie di turno nel mandamento baianese: servizio garantito dal 17al 24 Novembre 2025

Nel mandamento baianese prosegue il servizio di assistenza farmaceutica con le farmacie di turno attive nella settimana dal 17 al 24 novembre 2025, un punto di riferimento indispensabile per i cittadini che necessitano di farmaci, consulenze sanitarie o prodotti di prima necessità durante le ore notturne, i fine settimana e i giorni festivi.

Per questo turno sarà operativa la Farmacia Luciano di Quadrelle, pronta ad accogliere e supportare la popolazione locale e dei comuni limitrofi con la consueta professionalità. Il presidio garantirà la dispensazione dei medicinali, l’assistenza nelle urgenze e la consulenza farmaceutica ai cittadini, assicurando continuità e presenza sul territorio.

Resta inoltre sempre attiva la Farmacia De Sanctis di Nola, che offre un servizio H24 tutti i giorni dell’anno. La farmacia, situata in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA), rappresenta un punto di riferimento costante per tutto il comprensorio.
Telefono/Fax: 081 8237343
Email: [email protected]

Si invitano i cittadini a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti, prescrizioni o farmaci da banco, contribuendo così a garantire continuità, sicurezza e tempestività nel servizio sanitario locale.

Eventuali aggiornamenti sui turni o variazioni d’orario saranno comunicati in tempo reale da BiNews, per offrire un’informazione sempre puntuale e al servizio della comunità.