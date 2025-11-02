Mugnano del Cardinale – Viabilità sotto controllo per la Commemorazione dei Defunti

MUGNANO DEL CARDINALE – Giornate di grande affluenza quelle del 1° e 2 novembre, in occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, che come ogni anno hanno portato numerosi cittadini a raggiungere il cimitero comunale per rendere omaggio ai propri cari.

L’amministrazione comunale, in sinergia con il Comando della Polizia Municipale, ha predisposto un piano di viabilità e sicurezza stradale volto a garantire ordine, fluidità del traffico e assistenza ai visitatori.

Sotto la guida del Comandante Luca De Simone, i Vigili Urbani hanno presidiato i punti strategici del paese, regolando l’afflusso dei veicoli e facilitando l’accesso alle aree di sosta nei pressi del cimitero. L’intervento ha permesso di gestire in modo efficiente le ore di maggiore intensità, evitando congestioni e situazioni di rischio, anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno risposto con senso civico e rispetto delle disposizioni.

Un ringraziamento particolare va anche ai volontari del Servizio Civile, che hanno offerto il loro contributo nel supporto logistico e nell’assistenza ai pedoni, dimostrando ancora una volta disponibilità, impegno e attenzione verso la comunità.

Il Comandante De Simone ha espresso soddisfazione per l’andamento delle operazioni: “È un momento importante per la nostra comunità. Garantire ordine e sicurezza significa permettere a tutti di vivere queste giornate di raccoglimento con serenità e rispetto.”

Anche quest’anno Mugnano del Cardinale ha dato prova di organizzazione e spirito di collaborazione, confermando come, anche nelle ricorrenze più sentite, il senso civico e il lavoro di squadra restino la base della vita comunitaria.