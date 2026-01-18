Meteo Irpinia – Domenica 18 gennaio 2026

La giornata odierna in Irpinia si presenta all’insegna della nuvolosità diffusa. Fin dalle prime ore del mattino sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio, con un quadro atmosferico generalmente stabile.
Le precipitazioni, se presenti, risulteranno poco probabili e di scarsa rilevanza, senza fenomeni significativi degni di nota. Il contesto meteo resterà dunque tranquillo, nonostante l’assenza di ampie schiarite.
Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno per lo più stazionarie, con lievi aumenti nei valori massimi rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
I venti soffieranno dai quadranti orientali, con intensità debole o moderata, contribuendo a un clima tipicamente invernale ma senza particolari criticità.
In sintesi, una domenica dal tempo grigio ma stabile, caratterizzata da nuvole e temperature miti per il periodo, senza condizioni meteorologiche avverse.