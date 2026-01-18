Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 17 gennaio 2026

Jackpot in crescita, ecco quote e ritardatari in vista della prossima estrazione

Sono stati resi noti i risultati delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 17 gennaio 2026. Di seguito il riepilogo completo dei numeri vincenti, delle quote e dei principali ritardatari da tenere d’occhio in vista del prossimo concorso.

I numeri del Lotto – Estrazione del 17 gennaio 2026

• Bari: 37 – 83 – 6 – 39 – 54

• Cagliari: 76 – 32 – 75 – 7 – 63

• Firenze: 31 – 50 – 38 – 74 – 51

• Genova: 44 – 4 – 67 – 19 – 8

• Milano: 12 – 11 – 60 – 42 – 70

• Napoli: 86 – 31 – 44 – 87 – 32

• Palermo: 58 – 18 – 26 – 6 – 20

• Roma: 49 – 67 – 14 – 66 – 53

• Torino: 48 – 41 – 42 – 33 – 45

• Venezia: 80 – 83 – 19 – 33 – 5

• Nazionale: 24 – 36 – 32 – 40 – 80

10eLotto – Numeri vincenti del 17 gennaio

I 20 numeri estratti:

4 – 6 – 11 – 12 – 18 – 31 – 32 – 37 – 41 – 44 – 48 – 49 – 50 – 58 – 67 – 75 – 76 – 80 – 83 – 86

• Numero Oro: 37

• Doppio Oro: 37 – 83

• Numeri Extra: 7 – 14 – 19 – 26 – 33 – 38 – 39 – 42 – 51 – 54 – 60 – 63 – 66 – 74 – 87

Superenalotto – Estrazione del 17 gennaio 2026

• Combinazione vincente: 03 – 07 – 41 – 56 – 65 – 83

• Numero Jolly: 79

• Numero Superstar: 82

Il jackpot del concorso del 17 gennaio ha raggiunto 107.400.000 euro, mentre per la prossima estrazione di martedì 20 gennaio 2026 il montepremi salirà a 108.200.000 euro.

Le quote del Superenalotto

Superenalotto

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+: 0 vincite

• Punti 5: 2 vincite da 102.722,65 euro

• Punti 4: 814 vincite da 255,96 euro

• Punti 3: 25.934 vincite da 24,25 euro

• Punti 2: 416.906 vincite da 5,00 euro

Superstar

• Punti 6SB: 0

• Punti 5+SB: 0

• Punti 5SS: 0

• Punti 4SS: 2 vincite da 25.596,00 euro

• Punti 3SS: 118 vincite da 2.425,00 euro

• Punti 2SS: 1.804 vincite da 100,00 euro

• Punti 1SS: 10.926 vincite da 10,00 euro

• Punti 0SS: 23.422 vincite da 5,00 euro

Seconda Chance

• Vincite da 50 euro: 119

• Vincite da 3 euro: 17.922

• Totale vincite Seconda Chance: 18.041

WinBox

• WinBox 1: 2.494 vincite

• WinBox 2: 283.185 vincite

• Totale vincite WinBox: 285.679

Lotto, i numeri più ritardatari

In vista dell’estrazione di martedì 20 gennaio 2026, questi i ritardatari principali:

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (154 estrazioni)

• Bari: 20 (123)

• Torino: 89 (105)

• Cagliari: 55 (97)

• Nazionale: 6 (97)

• Torino: 18 (93)

• Milano: 73 (86)

• Nazionale: 37 (86)

• Genova: 34 (84)

• Milano: 50 (83)

I tre più ritardatari per ruota

• Bari: 20 – 63 – 41

• Cagliari: 55 – 10 – 54

• Firenze: 42 – 16 – 14

• Genova: 34 – 69 – 84

• Milano: 73 – 50 – 55

• Napoli: 3 – 41 – 84

• Palermo: 52 – 57 – 4

• Roma: 81 e 31 – 30 – 18

• Torino: 89 – 18 – 34

• Venezia: 24 – 86 – 1

• Nazionale: 6 – 37 – 27

Superenalotto, i numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del 20 gennaio 2026, i numeri che mancano da più tempo sono:

57 – 27 – 4 – 25 – 39 – 87