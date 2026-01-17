BASTA LOBOTKA, MA IL NAPOLI NON BRILLA

Un lampo al 7’ ferma il Sassuolo e spezza la serie di pareggi. Tre punti pesanti, prestazione opaca.
Il Napoli torna a vincere, ma senza entusiasmare. Dopo tre pareggi consecutivi, gli azzurri battono il Sassuolo 1-0 al Maradona e interrompono l’emorragia di punti, evitando che l’Inter prenda il largo in classifica. Decide Stanislav Lobotka, con un gol lampo che basta per sorridere, ma non per cancellare i dubbi.
È una vittoria che pesa più per la classifica che per il gioco. Conte (ancora squalificato, in tribuna) incassa i tre punti, ma sa che la prestazione resta sotto la soglia di sicurezza.
IL GOL SUBITO, POI IL CONTROLLO NERO-VERDE
Il Napoli parte forte e colpisce subito: al 7’ Lobotka si avventa su una palla vagante dopo una respinta di Muric e scarica in rete il gol che decide il match. Sembra l’inizio di una gara in discesa, invece è solo un’illusione.
Il Sassuolo cresce col passare dei minuti e prende campo. Laurienté diventa un rebus continuo per la difesa azzurra, mentre i neroverdi costruiscono le occasioni migliori del primo tempo, costringendo il Napoli a difendersi più del previsto.
RIPRESA DI SOFFERENZA E INFORTUNI
A inizio secondo tempo è Milinkovic-Savic a salvare il risultato su Lipani, tenendo in piedi un Napoli che fatica a produrre gioco. Poi arrivano i problemi fisici: Elmas è costretto a uscire per un colpo alla testa, seguiti dagli stop di Rrahmani e Politano, che complicano ulteriormente la gestione del match.
I cambi portano energia, ma non brillantezza. Il Napoli resta poco incisivo, anche se nel finale McTominay e Mazzocchi sfiorano il raddoppio. Basta comunque per conservare il vantaggio fino al triplice fischio.
TRE PUNTI, MA RESTANO I SEGNALI
Il Sassuolo esce dal Maradona a testa alta, con un’organizzazione solida e una prestazione che non rispecchia il risultato. Il Napoli, invece, porta a casa una vittoria preziosa ma non risolutiva, restando a -6 dall’Inter e con diversi interrogativi aperti.
Conte ritrova il sorriso, ma non la serenità.
TABELLINO
NAPOLI – SASSUOLO 1-0
Marcatore:
7’ Lobotka
NAPOLI (3-4-2-1):
Milinkovic-Savic; Beukema (56’ Politano), Rrahmani (67’ Buongiorno), Juan Jesus;
Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola;
Vergara (62’ Mazzocchi), Elmas (56’ Lang);
Hojlund.
Allenatore: Conte (squalificato, in panchina Stellini).
SASSUOLO (4-3-3):
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (81’ Coulibaly);
Lipani (89’ Moro), Matic, Vranckx (54’ Iannoni);
Fadera (81’ Skjellerup), Pinamonti (89’ Cheddira), Laurienté.
Allenatore: Grosso.
Arbitro: Fourneau
Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S), Grosso (all. Sassuolo)
Espulsi: —