BASTA LOBOTKA, MA IL NAPOLI NON BRILLA

Un lampo al 7’ ferma il Sassuolo e spezza la serie di pareggi. Tre punti pesanti, prestazione opaca.

Il Napoli torna a vincere, ma senza entusiasmare. Dopo tre pareggi consecutivi, gli azzurri battono il Sassuolo 1-0 al Maradona e interrompono l’emorragia di punti, evitando che l’Inter prenda il largo in classifica. Decide Stanislav Lobotka, con un gol lampo che basta per sorridere, ma non per cancellare i dubbi.

È una vittoria che pesa più per la classifica che per il gioco. Conte (ancora squalificato, in tribuna) incassa i tre punti, ma sa che la prestazione resta sotto la soglia di sicurezza.

IL GOL SUBITO, POI IL CONTROLLO NERO-VERDE

Il Napoli parte forte e colpisce subito: al 7’ Lobotka si avventa su una palla vagante dopo una respinta di Muric e scarica in rete il gol che decide il match. Sembra l’inizio di una gara in discesa, invece è solo un’illusione.

Il Sassuolo cresce col passare dei minuti e prende campo. Laurienté diventa un rebus continuo per la difesa azzurra, mentre i neroverdi costruiscono le occasioni migliori del primo tempo, costringendo il Napoli a difendersi più del previsto.

RIPRESA DI SOFFERENZA E INFORTUNI

A inizio secondo tempo è Milinkovic-Savic a salvare il risultato su Lipani, tenendo in piedi un Napoli che fatica a produrre gioco. Poi arrivano i problemi fisici: Elmas è costretto a uscire per un colpo alla testa, seguiti dagli stop di Rrahmani e Politano, che complicano ulteriormente la gestione del match.

I cambi portano energia, ma non brillantezza. Il Napoli resta poco incisivo, anche se nel finale McTominay e Mazzocchi sfiorano il raddoppio. Basta comunque per conservare il vantaggio fino al triplice fischio.

TRE PUNTI, MA RESTANO I SEGNALI

Il Sassuolo esce dal Maradona a testa alta, con un’organizzazione solida e una prestazione che non rispecchia il risultato. Il Napoli, invece, porta a casa una vittoria preziosa ma non risolutiva, restando a -6 dall’Inter e con diversi interrogativi aperti.

Conte ritrova il sorriso, ma non la serenità.

TABELLINO

NAPOLI – SASSUOLO 1-0

Marcatore:

7’ Lobotka

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Beukema (56’ Politano), Rrahmani (67’ Buongiorno), Juan Jesus;

Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola;

Vergara (62’ Mazzocchi), Elmas (56’ Lang);

Hojlund.

Allenatore: Conte (squalificato, in panchina Stellini).

SASSUOLO (4-3-3):

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (81’ Coulibaly);

Lipani (89’ Moro), Matic, Vranckx (54’ Iannoni);

Fadera (81’ Skjellerup), Pinamonti (89’ Cheddira), Laurienté.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S), Grosso (all. Sassuolo)

Espulsi: —