Napoli, 14enne investita da uno scooter a Fuorigrotta: è in prognosi riservata

È grave una ragazza di 14 anni investita la scorsa notte a Fuorigrotta, nei pressi di un locale molto frequentato dai giovani. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, lungo una delle strade che costeggiano l’area dello Stadio Maradona.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un 20enne, che l’avrebbe colpita in pieno, facendola cadere violentemente sull’asfalto. Subito soccorsa, la ragazza è stata trasportata al Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il giovane alla guida del mezzo è stato identificato. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un contesto già al centro dell’attenzione

Nella stessa zona, poche ore prima, si era svolta una manifestazione dedicata alla sicurezza stradale, alla presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli e di esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. All’incontro aveva partecipato anche il padre di Rita Granata, la 27enne travolta e uccisa a Fuorigrotta nel maggio 2024 mentre attraversava sulle strisce.

Borrelli ha commentato l’accaduto, sottolineando ancora una volta la criticità del quartiere:

«Abbiamo visto tantissimi minorenni in strada senza alcun controllo. Non è solo un problema di ordine pubblico: serve un’assunzione di responsabilità anche da parte delle famiglie. La situazione è ormai fuori controllo.»

Indagini in corso

La Polizia sta acquisendo testimonianze e immagini dalle telecamere della zona per delineare con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

La comunità locale torna così a interrogarsi sulla sicurezza notturna, in un’area già segnata da incidenti gravi e spesso frequentata da giovanissimi.