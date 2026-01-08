Emergenza neve in Campania: scuole chiuse in Alta Irpinia e nel Sannio, possibili nuove ordinanze

L’intensa ondata di neve che ha interessato la Campania ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni dell’Alta Irpinia, l’area maggiormente colpita dalle precipitazioni. Le decisioni sono state assunte dai sindaci soprattutto per limitare gli spostamenti degli studenti tra comuni diversi e garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico.

Il comune più popoloso ad aver disposto la serrata è Ariano Irpino, dove il sindaco Enrico Franza ha firmato l’ordinanza nella notte, decretando la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. A seguire, provvedimenti analoghi sono stati adottati anche da altri comuni irpini.

Al momento, nei seguenti comuni dell’Irpinia le scuole resteranno chiuse:

Ariano Irpino

Casalbore

Montecalvo Irpino

Vallata

Vallesaccarda

La situazione resta in evoluzione e non si esclude che nelle prossime ore possano essere emanate ulteriori ordinanze, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti meteorologici attesi.

Chiusure anche in provincia di Benevento, dove alcuni sindaci hanno scelto la linea della prudenza. Anche qui sono possibili proroghe o nuove adesioni alla serrata. Attualmente, nei seguenti comuni sanniti le scuole resteranno chiuse almeno per la giornata odierna:

Baselice

Circello

Colle Sannita

Montefalcone di Val Fortorè

Morcone

Sassinoro

Le amministrazioni locali continuano a monitorare la situazione meteo per valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni.