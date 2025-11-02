Mensa scolastica all’asilo comunale di Sirignano? DATA DA DESTINARSI

(ricevuto e pubblicato)

Ci vediamo costretti, ancora una volta, nel mese di novembre, ad ovviare a una carenza dei servizi amministrativi del Comune: una carenza che riflette pienamente le continue defezioni a cui, purtroppo, noi cittadini di Sirignano siamo ormai abituati.

Il disservizio relativo alla mensa scolastica è stato ripetutamente denunciato da noi genitori che, pur arrovellandoci tra lavoro e impegni quotidiani, cerchiamo sempre di trovare la soluzione migliore per i nostri figli. Tuttavia, il Comune – nelle sue varie articolazioni e uffici – ha costantemente rimbalzato le nostre sollecitazioni, rinviando di volta in volta la data di inizio del servizio mensa, procrastinando così il problema senza mai arrivare a una reale soluzione e, soprattutto, senza dimostrare la minima volontà di risolverlo.

Ad oggi, noi genitori non siamo ancora a conoscenza né della ditta appaltatrice né della data in cui tale servizio avrà effettivamente inizio. È lapalissiano dire che ciò rappresenta un disservizio che si ripete ogni anno, creando disagi enormi alle famiglie.

Un disagio che potrebbe spingerci – nonostante l’ottimo lavoro che quotidianamente svolgono le insegnanti – alla più drastica decisione: quella di trasferire i nostri figli presso altri istituti del mandamento, dove il servizio mensa è stato già avviato nei tempi dovuti.