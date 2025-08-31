Violento scontro tra due auto ad Avellino: tre persone coinvolte

AVELLINO – Paura nel pomeriggio ad Avellino per un violento incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. L’impatto, avvenuto all’incrocio tra Via Roma e Via Rubilli, è stato così forte da essere chiaramente avvertito dai residenti della zona, che sono subito accorsi in strada dopo aver udito il forte boato.

Nello scontro, una delle due vetture è finita contro un furgone parcheggiato, aumentando ulteriormente i danni. Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sono rimaste coinvolte nel sinistro: per due di loro si è reso necessario l’intervento del 118, che ha prestato immediatamente le cure sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, resa difficile dall’improvviso blocco.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.