Marzano di Nola, trionfa la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”

Ieri sera Marzano di Nola ha vissuto una serata di festa, tradizione e sapore con la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, che ha confermato tutto il suo fascino e il suo valore culturale ed enogastronomico.

Dalle 19:00 il centro storico si è animato

Fin dalle prime ore serali, il borgo marzanese si è trasformato in un percorso esperienziale: vie, cortili e forni tradizionali si sono accesi per accogliere visitatori, appassionati e famiglie

Stand di prodotti tipici, artigianato locale, mostre, musica popolare e spettacoli di artisti di strada hanno scandito i momenti della manifestazione.

Una particolare attenzione è stata data all’ambientazione: ogni cortile era allestito e illuminato con fiaccole e il calore dei forni, richiamando l’atmosfera di una volta.

I sapori in primo piano

Tra le prelibatezze offerte, spiccavano piatti locali come spaghetti con le nocciole, polpette di patate, soffritto e altre specialità del territorio.

Pane, dolci tipici, prodotti genuini del territorio e le creazioni dei forni tradizionali hanno rappresentato l’anima gastronomica dell’evento.

Valorizzazione culturale e riconoscimento ufficiale

Quest’anno, la manifestazione assume un valore ancora maggiore, perché la regione Campania ha inserito “La coltura della nocciola di Marzano di Nola” nell’Inventario del Patrimonio Culturale Campano (IPIC) – un riconoscimento che rafforza l’identità storica e culturale del territorio.

Il tutto in uno scenario suggestivo, dove la semplicità e l’autenticità hanno vinto sull’eccesso: niente grandi luci artificiali, ma l’incanto delle tradizioni in vetrina.

Un successo che si rinnova

L’edizione di ieri ha confermato che “Il Nocciolo e le Strade dei Forni” non è solo una festa del gusto, ma un momento identitario per Marzano di Nola e per l’intero Vallo di Lauro.

La comunità locale, le associazioni e i visitatori hanno dimostrato che le radici culturali e gastronomiche del territorio possono essere un motore di coesione, turismo e orgoglio collettivo.