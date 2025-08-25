Volturara Irpina celebra la 14ª Festa del Fagiolo: visite guidate alla Piana del Dragone

Dal 12 al 14 settembre 2025, la pittoresca cittadina di Volturara Irpina ospiterà la 14ª edizione della Festa del Fagiolo, un evento che unisce tradizione, gusto e valorizzazione del territorio. Tra le numerose attività in programma, spiccano le visite guidate alla Piana del Dragone, un’occasione unica per scoprire l’ambiente naturale in cui cresce il fagiolo, protagonista indiscusso della festa.

La Piana del Dragone offre un paesaggio rurale intatto, con coltivazioni storiche e scorci suggestivi che raccontano la storia agricola e culturale della regione. Durante le visite guidate, i partecipanti potranno osservare da vicino i campi, conoscere le tecniche di coltivazione tradizionali e comprendere il legame profondo tra la comunità locale e questo legume dalle radici secolari.

L’evento è promosso da Pro Loco Volturara Irpina, con il supporto di Regione Campania e Slow Food, e punta a valorizzare la cultura enogastronomica del territorio, offrendo anche momenti di incontro con produttori locali e approfondimenti sulle varietà del fagiolo quarentino.

Le visite guidate alla Piana del Dragone sono su prenotazione al numero 331 222 7378, con offerta libera. Il programma completo della Festa del Fagiolo sarà svelato giorno dopo giorno, con attività pensate per grandi e piccini, per vivere a pieno la storia, il gusto e la bellezza del territorio irpino.

Partecipare alla Festa del Fagiolo significa immergersi in un’esperienza che unisce natura, cultura e tradizione, scoprendo luoghi e storie che rendono unico il paesaggio di Volturara Irpina.