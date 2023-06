MARIGLIANO. Aggredì 3 vigili urbani, la Procura emette un’ordinanza degli arresti domiciliari

Per delega del Procuratore f.f., si comunica che i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Marigliano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura di Nola, nei confronti di Filippini Francesco, 47enne, pluripregiudicato, per i reati di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico Ufficiale, in concorso.

Il provvedimento eseguito è conseguente al deferimento ad opera del Comando Polizia Municipale di Marigliano ed ai successivi accertamenti, svolti con il supporto della Stazione CC di Marigliano, in merito agli eventi occorsi la sera del 31 dicembre scorso, in Marigliano, in quel Corso Umberto I, quando tre agenti della Polizia Locale, intenti ad elevare una contravvenzione al C.D.S. ad un’autovettura Smart in sosta vietata, hanno subito un’aggressione prima verbale poi fisica posta in essere dall’indagato, in concorso con altro soggetto, cagionando lesioni ad uno degli agenti giudicate guaribili in giorni 5.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione.

Il destinatario della misura è sottoposto alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.