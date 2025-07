Maria Lombardi, giovane talento di Avella, premiata alla Camera dei Deputati con il “Premio America Giovani”

ROMA – Un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza accademica italiana: la Fondazione Italia USA ha conferito il Premio America Giovani per il talento universitario a Maria Lombardi, brillante neolaureata originaria di Avella, selezionata tra i migliori studenti delle università italiane. La cerimonia ufficiale si è tenuta presso la Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali e accademici.

Il premio è un’iniziativa della Fondazione Italia USA volta a valorizzare ogni anno i migliori 1.000 giovani laureati italiani, che si sono distinti per merito negli studi universitari e per il loro potenziale nel mercato del lavoro globale. Il riconoscimento rappresenta un ponte simbolico tra Italia e Stati Uniti, nel nome della formazione di nuove generazioni di leader e professionisti nel campo delle relazioni internazionali, dell’economia e dell’innovazione.

Un premio per il futuro

Oltre all’attestato ufficiale, i vincitori ricevono una borsa di studio integrale per accedere gratuitamente al Master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, programma esclusivo della Fondazione Italia USA.

I candidati al Premio America Giovani vengono selezionati attraverso una banca dati nazionale dei laureati eccellenti, fornita dalle principali università italiane. Maria Lombardi è stata scelta tra migliaia di studenti per il suo brillante percorso accademico, e oggi rappresenta un esempio positivo per tanti giovani che sognano un futuro costruito sul merito, sull’impegno e sulla formazione di qualità.

Orgoglio irpino alla Camera dei Deputati

La cerimonia del 24 giugno ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dei giovani talenti nella società contemporanea. La comunità di Avella può essere orgogliosa di questo importante traguardo, che testimonia ancora una volta come anche dai piccoli centri possano emergere eccellenze capaci di affermarsi a livello nazionale.

Maria Lombardi ha ricevuto il suo attestato nella splendida cornice della Sala della Regina, circondata da altri giovani talentuosi come lei, in un clima di orgoglio e speranza per il futuro del Paese.