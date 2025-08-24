Calcio Serie B, 1a giornata. Avellino ko a Frosinone, i due gol subiti nella prima mezz’ora

di Redazione sportiva

Esordio negativo dei lupi in Serie B, cadono per 2-0 contro il Frosinone allo “Stirpe”. I ciociari siglano le reti nella prima mezz’ora con Koutsoupias e l’ex Marchizza. Espulso il frusinate Calvani nella ripresa ma in superiorità numerica i ragazzi di Biancolino non riescono neppure ad accorciare.

Lupi col 4-3-2-1. In porta Iannarilli, in difesa Cancellotti, Manzi, Simic ed Enrici; a centrocampo Besaggio, Palumbo e Sounas; in attacco Russo e Insigne a sostegno di Lescano. Alvini schiera il Frosinone con il 4-2-3-1. L’inizio è shock per gli irpini, al 2′ Kvernadze ci prova con un tiro a giro, Iannarilli risponde e poi Simic pulisce l’area. Al 4′ Frosinone in vantaggio, ottima iniziativa di Ghedjemjs che imbecca Koutsoupias, nessun problema per quest’ultimo a spingere la palla nel sacco. L’Avellino accusa il colpo non riuscendo a reagire in modo adeguato. Al 27′ Iannarilli deve opporsi a un tentativo di Barcella. Passa un minuto ed è raddoppio ciociaro, dal corner palla allontanata dalla difesa avellinese ma Marchizza è lì, incontrastato, a beffare Iannarilli. Strada ripida per il team di Biancolino, provano a dialogare Insigne e Lescano, non si passa però nella difesa avversaria. Dal 40′ in poi l’Avellino ci prova due volte con Palumbo e una con Insigne, un tiro dell’italo-norvegese fuori misura e gli altri bloccati dal portiere Palmisani.

Nella ripresa ci si aspetta un altro Avellino ma non accade ciò. Allora Biancolino al 60′ inserisce Milani per Manzi e Crespi per Insigne. Un paio di giri di lancette e la gara può svoltare, Frosinone in 10 per l’espulsione a Calvani, falciato Russo che era in posizione favorevole. Al 68′ tentativo di Crespi, Palmisani neutralizza. Poco prima Alvini rinforzava gli ormeggi con Bracaglia al posto della punta Raimondo ma buttava nella mischia pure l’altro attaccante Zilli. Triplo cambio in casa biancoverde, Kumi per Besaggio, D’Andrea per Russo e Panico per Lescano. I padroni di casa sono sì assediati ma non rischiano granché. L’Avellino denota mancanza di precisione e concretezza. Nei sei minuti di recupero due conclusioni di Crespi ma il Frosinone regge. La B è tosta, l’Avellino l’ha subito capito e cercherà di riscattarsi a Modena.