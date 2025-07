Marcianise, dramma sulla strada: 22enne perde la vita in un terribile incidente. Si cerca il pirata della strada

MARCINISE (CASERTA)

Un pomeriggio tragico quello di ieri alle porte di Marcianise, dove una giovane donna di 22 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La vittima, di origini rumene, viaggiava a bordo della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un impatto con un altro veicolo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, in prossimità della rotonda in costruzione all’incrocio tra la Strada Provinciale 335, la Provinciale 165 e via Italo Calvino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della ragazza si sarebbe capovolta più volte, finendo la sua corsa completamente distrutta. Le condizioni dell’abitacolo hanno reso da subito evidente la gravità dell’impatto. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso, ma hanno trovato la giovane priva di sensi e in gravi condizioni, con evidenti perdite di sangue.

Nel frattempo, è scattato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo senza vita dalle lamiere contorte del mezzo.

Le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Municipale, hanno avviato immediatamente le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Da quanto emerso finora, l’altro conducente coinvolto nello scontro si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto, senza prestare soccorso. È caccia, quindi, a un possibile pirata della strada.

Nello stesso sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, ma il conducente non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Sgomento e dolore tra i residenti della zona, sconvolti dalla morte di una giovane vita spezzata troppo presto. L’intersezione dove è avvenuto l’incidente, segnalata da tempo per la sua pericolosità e per la presenza di cantieri aperti, torna tristemente al centro dell’attenzione.

Le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti per fornire elementi utili alle indagini. Intanto, la comunità si stringe attorno alla famiglia della ragazza, travolta da un lutto improvviso e devastante.