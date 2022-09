Prosegue la fase di maltempo in Italia e la Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione in Campania, come in altre tre regione quali l’Umbria, Basilicata e Calabria e gialla in altre 8 Regioni. Il maltempo e le piogge e temporali accompagnate da vento forte dovrebbero colpire la nostra Regione dopo la mezzanotte e fino alle 12 di domani sabato 17 luglio.