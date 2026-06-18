Maddaloni, autotreno si ribalta sull’A30: due feriti gravi, traffico in tilt

MADDALONI – Grave incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso nel territorio di Maddaloni. Un autotreno si è ribaltato dopo aver impattato violentemente contro le barriere divisorie della carreggiata, provocando il ferimento grave delle due persone che viaggiavano a bordo.

L’allarme è scattato intorno alle 7:15, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro le protezioni che separano le due corsie di marcia.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il carrellone che trasportava diverse pedane avrebbe investito la cabina di guida, provocando il ribaltamento dell’intero mezzo pesante. A seguito dello schianto, i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di trasferire i feriti in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono state giudicate serie.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Nola.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l’intera zona coinvolta. Solo successivamente si procederà alle operazioni di recupero dell’autotreno.

Le forze dell’ordine stanno ora effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo pesante.