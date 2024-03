Luigi De Magistris torna ad Avellino: Presentazione della candidatura di Aldo D’Andrea con riflessioni sul panorama politico. Video e Foto

Oggi, la città di Avellino ha accolto nuovamente Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, per la presentazione della candidatura a sindaco di Aldo D’Andrea con la lista Unione Popolare. D’Andrea, medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, si presenta come un candidato “perbene”, impegnato da sempre per la sua città e vicino alle questioni fondamentali come salute, sanità, ambiente e moralità.

In questa occasione, De Magistris ha tracciato un bilancio completo della situazione politica attuale, esprimendo anche considerazioni personali riguardo alla sua possibile candidatura a sindaco di Napoli. Nonostante abbia recentemente lasciato il ruolo di portavoce nazionale di Unione Popolare, l’ex magistrato ha sottolineato l’importanza di rimanere vicino a coloro che sono veramente impegnati a produrre un cambiamento concreto nel proprio territorio.

De Magistris ha espresso la sua stima per D’Andrea, riconoscendo il suo impegno e la sua integrità come cittadino e professionista. Ha evidenziato l’importanza di sostenere coloro che si battono per i valori fondamentali e per il bene della comunità, affermando che, altrimenti, ci si muove solo da un campo politico all’altro senza effettuare cambiamenti significativi.

Le parole di De Magistris hanno riflettuto un desiderio di trasparenza, impegno e onestà nel campo politico, evidenziando la necessità di una visione autentica e orientata al bene comune. La presentazione della candidatura di D’Andrea è stata dunque un momento importante non solo per la politica locale, ma anche per riflettere sui valori che dovrebbero guidare i nostri rappresentanti pubblici in questo momento critico della società.