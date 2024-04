MONTEFORTE IRPINO. Il 12 maggio il convegno dal titolo: “Resta indipendente” con Elvira De Maio. L’associazione l’Abbraccio 2.0 presente con la vendita di oggetti solidali

Il prossimo 12 Maggio, alle ore 11, presso la Casa della Cultura di Monteforte Irpino, si terrà un importante convegno dal titolo Resta indipendente. L’evento mira a sensibilizzare sul tema delle dipendenze da alcool e droga, evidenziando come esse possano trasformare la vita di una persona in una prigione dalla quale è difficile liberarsi.

Tra i protagonisti del convegno figura Elvira De Maio, nota scrittrice e autrice del libro Il bicchiere della staffa. Attraverso la sua esperienza e le sue parole, De Maio porterà alla luce la dolorosa realtà di chi vive imprigionato nelle proprie dipendenze, evidenziando come queste possano creare catene invisibili, ma altrettanto potenti, basate sulle inclinazioni personali.

L’evento non si limita a sollevare il problema, ma propone anche soluzioni concrete. L’associazione L’Abbraccio 2.0 di Monteforte sarà presente durante il convegno, mettendo in vendita oggetti solidali realizzati dalle volontarie dell’associazione. Lo scopo di questa iniziativa è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino destinato ai disabili, un gesto di solidarietà che si pone come obiettivo la promozione dell’indipendenza e della libertà di movimento per coloro che ne sono privati.

Partecipare a questo convegno non solo significa essere informati sulle gravi conseguenze delle dipendenze, ma anche dare un contributo concreto per migliorare la vita di chi è meno fortunato. È un’occasione per riflettere sulla propria libertà e sulla responsabilità di aiutare coloro che lottano per ritrovarla.