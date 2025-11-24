Corrado Matera eletto nella lista del Partito Democratico: per lui 16.947 preferenze

SALERNO- Corrado Matera torna ufficialmente in Consiglio Regionale della Campania. Il candidato del Partito Democratico, primo della lista nella sua circoscrizione, ha conquistato 16.947 preferenze, affermandosi come uno dei più votati in Provincia di Salerno.
Per Matera si tratta di una riconferma significativa: già consigliere nella precedente legislatura, entra nuovamente nell’assemblea regionale all’interno della maggioranza che sostiene il presidente Roberto Fico. Il risultato ottenuto alle urne certifica la forza del suo radicamento sul territorio e premia il lavoro svolto negli ultimi anni.
La nuova elezione rafforza la presenza del Partito Democratico in Consiglio e apre per Matera una fase politica in cui potrebbe essere chiamato a ricoprire ruoli di rilievo nelle commissioni o nell’assetto istituzionale della maggioranza.
Nei prossimi giorni saranno definiti gli incarichi interni, ma l’importante consenso raccolto a Salerno — 16.947 voti — colloca Matera tra i protagonisti della nuova legislatura regionale.