Love is love a Nola e a Casamarciano si premia lo scatto d’amore più bello

Un premio per la foto che mette in luce l’amore in tutte le sue forme.

Doppio palcoscenico per Cupido in vista di San Valentino: il Dio dell’amore sarà in scena nelle gallerie commerciali Hyria Space di Nola e Smart Space di Casamarciano alla ricerca dello scatto più bello ispirato ai sentimenti legati alla festività del 14 febbraio.

L’idea è dell’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, titolare delle due importanti attività, nota anche per il suo impegno nel sociale e nella promozione culturale.

All’ingresso delle due gallerie è stato allestito un vero e proprio set fotografico pronto ad accogliere le coppie. E qui la novità. Non solo coppie di innamorati ma anche nonni, zii e nipoti, figli ed amici a quattro zampe.

“Si perché l’amore non conosce un solo volto ma si veste di tante forme che vanno festeggiate – precisa Maria Grazia Galeotafiore – in un momento delicato come quello che stiamo vivendo da oltre due anni, con una pandemia che ci ha tolto anche gli affetti più cari annullando perfino i sentimenti, abbiamo pensato di restituire valore all’amore celebrandone il significato più vero e sincero che non va ricercato solo in una coppia di innamorati ma anche in tante altre figure. Ecco – aggiunge – noi siamo pronti ad accogliervi per il vostro scatto d’amore”.

Il contest sarà aperto fino a domenica 13 febbraio, giorno in cui saranno decretati i vincitori attraverso il voto popolare social di Instagram (le foto saranno infatti caricate sulle pagine ufficiali delle due gallerie).

La foto con più like riceverà come premio una cena per due persone presso il ristorante Cusamè di Napoli all’interno del parco giochi Edenlandia, di recente set televisivo della sit com “Sartù” con la partecipazione di volti noti del mondo del cinema, dello spettacolo e del teatro.

