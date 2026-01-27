Maltempo in arrivo sull’Irpinia: nuvole, pioggia e vento forte nelle prossime ore

Una nuova perturbazione si prepara a interessare l’Irpinia. Il bollettino meteorologico emesso nella serata del 27 gennaio 2026 segnala l’ingresso di correnti di libeccio, che stanno determinando un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio.

La situazione

L’Irpinia è attualmente esposta a flussi sud-occidentali, tipici delle fasi instabili invernali, che favoriranno un aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni anche diffuse. Si tratta dell’avvio di una nuova fase di maltempo, destinata a manifestarsi in modo più deciso nelle prossime ore.

Le previsioni per mercoledì 28 gennaio 2026

Per la giornata di mercoledì, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la provincia.

Nel corso della mattinata sono previste piogge diffuse, localmente più intense in prossimità dei principali rilievi, con particolare attenzione alla fascia dei Picentini.

Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto sui settori appenninici, dove le precipitazioni risulteranno più insistenti. In alta montagna la pioggia lascerà spazio alla neve, con accumuli possibili alle quote più elevate.

Temperature e venti

Le temperature minime sono previste in aumento, mentre i valori massimi non subiranno variazioni significative.

I venti soffieranno tesi o forti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche che in mattinata potranno raggiungere anche i 90-100 km/h, soprattutto nelle aree esposte e in montagna.

Si raccomanda attenzione per le condizioni di vento forte e per la possibile intensità delle precipitazioni, in particolare nelle zone interne e montuose della provincia.