Napoli, incidente a pochi passi da piazza Dante: moto contro auto dopo il semaforo rosso

Ancora un incidente sulle strade di Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi, 18 gennaio, due giovani a bordo di una moto sono rimasti coinvolti in un violento scontro con un’automobile nella zona di piazza Dante.

Secondo le prime ricostruzioni, i due centauri avrebbero attraversato l’incrocio senza rispettare il semaforo rosso lungo via Toledo, finendo contro un’auto che stava impegnando l’immissione verso via Tarsia. L’impatto è stato particolarmente forte e ha scaraventato i giovani sull’asfalto.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato almeno uno dei coinvolti in ospedale in barella. Le condizioni dei feriti sono in fase di valutazione.

La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in una delle aree più trafficate del centro cittadino.

Fonte foto: pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli.