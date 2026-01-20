Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri dell’estrazione del 20 gennaio 2026

Si è svolta l’estrazione di martedì 20 gennaio 2026 per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Come sempre, grande attenzione da parte degli appassionati sia ai numeri vincenti sulle singole ruote sia all’andamento del jackpot, che continua a salire in assenza di un “6”.

I numeri vincenti del Lotto del 20 gennaio 2026

Queste le combinazioni estratte sulle undici ruote:

• Bari: 78 – 48 – 43 – 19 – 39

• Cagliari: 16 – 77 – 87 – 56 – 45

• Firenze: 70 – 38 – 74 – 13 – 82

• Genova: 29 – 51 – 24 – 17 – 90

• Milano: 44 – 08 – 52 – 31 – 70

• Napoli: 73 – 89 – 16 – 72 – 62

• Palermo: 86 – 59 – 10 – 84 – 30

• Roma: 51 – 49 – 35 – 29 – 43

• Torino: 23 – 12 – 74 – 82 – 69

• Venezia: 73 – 64 – 37 – 41 – 72

• Nazionale: 04 – 35 – 65 – 02 – 23

10eLotto: estrazione del 20 gennaio

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto:

08 – 12 – 16 – 23 – 29 – 38 – 43 – 44 – 48 – 49 – 51 – 59 – 64 – 70 – 73 – 77 – 78 – 86 – 87 – 89

• Numero Oro: 78

• Doppio Oro: 78 – 48

Numeri Extra:

10 – 13 – 17 – 19 – 24 – 31 – 35 – 37 – 41 – 52 – 56 – 72 – 74 – 82 – 84

Superenalotto: combinazione, Jolly e Superstar

Nessun “6” centrato nemmeno in questa estrazione. I numeri estratti sono:

• Combinazione vincente: 08 – 13 – 25 – 60 – 72 – 74

• Numero Jolly: 78

• Numero Superstar: 34

Il jackpot del Superenalotto raggiunge quota 108.200.000 euro, mentre per la prossima estrazione del 22 gennaio 2026 salirà a 109.100.000 euro.

Le quote del Superenalotto

SuperEnalotto

• Punti 6: 0

• Punti 5+: 0

• Punti 5: 3 vincite da 60.407,30 euro

• Punti 4: 632 vincite da 291,34 euro

• Punti 3: 23.988 vincite da 23,14 euro

• Punti 2: 363.419 vincite da 5,00 euro

SuperStar

• Punti 6SB: 0

• Punti 5+SB: 0

• Punti 5SS: 0

• Punti 4SS: 0

• Punti 3SS: 114 vincite da 2.314,00 euro

• Punti 2SS: 1.616 vincite da 100,00 euro

• Punti 1SS: 10.109 vincite da 10,00 euro

• Punti 0SS: 20.373 vincite da 5,00 euro

Seconda Chance e WinBox

• Vincite Seconda Chance 50 euro: 106

• Vincite Seconda Chance 3 euro: 15.964

• Vincite WinBox 1: 2.239

• Vincite WinBox 2: 258.023

Lotto: i numeri più ritardatari in vista del 22 gennaio

In vista della prossima estrazione di giovedì 22 gennaio 2026, restano sotto osservazione i grandi ritardatari.

Ritardatari assoluti:

• Firenze 42 (155 estrazioni)

• Bari 20 (124)

• Torino 89 (106)

• Cagliari 55 (98)

• Nazionale 6 (98)

• Torino 18 (94)

• Milano 73 (87)

• Nazionale 37 (87)

• Genova 34 (85)

• Milano 50 (84)

Segue l’elenco completo dei tre numeri più ritardatari per ciascuna ruota.

Superenalotto: numeri più in ritardo

Per il prossimo concorso restano particolarmente attesi:

57 (da 87) – 27 (da 65) – 4 (da 52) – 39 (da 47) – 87 (da 45) – 62 (da 41)