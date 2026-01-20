Assalto dell’inverno in Irpinia: nevicate in atto su Partenio e Laceno

Nevicata in corso tra Montevergine e Altopiano del Laceno, dove l’inverno sta mostrando il suo volto più tipico. Le ultime rilevazioni meteo diffuse da CampaniaLive confermano condizioni pienamente invernali sull’Appennino irpino.

Alle ore 21:43 di martedì 20 gennaio 2026, la temperatura registrata è di 0,0°C, con venti medi da Nord-Est (NNE) intorno ai 3 nodi (5,6 km/h). Sul Partenio è in atto un leggero nevischio, accompagnato però da raffiche più intense sui crinali, che rendono l’ambiente particolarmente rigido e instabile.

A destare attenzione è soprattutto la crescita dello spessore della calabrosa, ben visibile anche dalle immagini della webcam posizionata presso il centro trasmittente di Montevergine. La vegetazione, parzialmente incrostata dal ghiaccio, testimonia il persistere di temperature favorevoli all’accumulo.

Sul fronte Laceno, la nevicata risulta continua, seppur di debole intensità, con condizioni ideali per ulteriori depositi nelle prossime ore. I modelli indicano infatti possibili nuove nevicate a breve termine, specie tra la notte e le prime ore del mattino.

Si ricorda che vige l’obbligo di dotazioni invernali lungo le strade montane e di accesso alle aree interne, data la possibile formazione di ghiaccio e l’ulteriore peggioramento delle condizioni di viabilità.

Fonte foto: Laceno.it – Osservatorio di Montevergine

La situazione resta in evoluzione e sarà monitorata costantemente nelle prossime ore.