Farmacie di turno nel Mandamento Baianese: servizio garantito dal 19 al 26 gennaio 2026

Nel Mandamento Baianese prosegue senza interruzioni il servizio di assistenza farmaceutica, con le farmacie di turno regolarmente operative nella settimana dal 19 al 26 gennaio 2026. Un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica, soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando l’accesso ai servizi sanitari ordinari può risultare più complesso.

Per il turno in corso è attiva la Farmacia Perez di Avella, situata in via Carlo III n. 13, contattabile al numero 081 8259174. Il presidio rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e per i comuni limitrofi, garantendo professionalità nella dispensazione dei farmaci, supporto nelle urgenze e consulenza farmaceutica qualificata.

Il servizio assicura continuità assistenziale, offrendo un sostegno concreto a chi necessita di medicinali, prodotti di prima necessità o indicazioni sanitarie, contribuendo alla sicurezza e al benessere dell’intera comunità.

Resta inoltre sempre operativo il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, attiva tutti i giorni dell’anno. La farmacia è ubicata in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA) ed è raggiungibile al numero 081 8237343 o tramite email all’indirizzo [email protected]. Una presenza costante che continua a rappresentare un riferimento fondamentale per l’intero comprensorio.

Si invita la cittadinanza a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per esigenze urgenti, prescrizioni mediche o farmaci da banco, favorendo così un utilizzo corretto ed efficiente del servizio.

Eventuali aggiornamenti sui turni o variazioni di orario saranno comunicati tempestivamente da BiNews, per garantire un’informazione puntuale e sempre al servizio della comunità.