L’Europarlamentare Aldo Patriciello fa tappa nel baianese : Una Giornata di Vicinanza e Impegno verso la Comunità Locale

Ieri è stata una giornata lunga e piena di emozioni per l’Europarlamentare Aldo Patriciello, che ha trascorso il suo tempo in Irpinia e nel Baianese incontrando amici e simpatizzanti in vista delle prossime elezioni Europee. In un contesto caloroso e accogliente, Patriciello ha avuto l’opportunità di stringere la mano ai cittadini, ascoltare i loro problemi e condividere momenti di condivisione e dialogo.Durante la sua visita, Patriciello ha espresso parole di apprezzamento per la provincia di Avellino e per l’intera regione Campania, descrivendola come un luogo vibrante di vita e vitalità. Accompagnato da Emilio Vietri e Antonio Montuori, ha avuto l’opportunità di esplorare le eccellenze locali e immergersi nelle bellezze naturali e culturali del territorio. Antonio Montuori ha commentato l’esperienza definendola “una giornata da incorniciare”, evidenziando il valore e l’importanza di trascorrere del tempo insieme ad un politico così straordinario come Aldo Patriciello.Patriciello, da parte sua, ha espresso gratitudine per l’opportunità di trascorrere una giornata indimenticabile in compagnia di amici e sostenitori. La sua passione per la comunità locale e il suo impegno nel promuovere il territorio sono evidenti, trasformandolo non solo in un politico, ma anche in un amico fidato che cammina al fianco dei cittadini. La sua presenza luminosa e il suo esempio di leadership e amicizia sono un’ispirazione per tutti coloro che lo incontrano. La comunità di Mugnano e di tutta la regione sono fortunate ad avere un rappresentante così dedicato e altruista.Grazie, Aldo Patriciello, per il tuo impegno e la tua dedizione. Avanti, sempre INSIEME!, ha concluso Montuori.