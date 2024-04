La Radio fa Scuola: Il Racconto di Bruno Gaipa tra Napoli e Nola

La radio fa scuola, pubblicato da Graus Edizioni, racconta l’impatto trasformativo della radio, seguendo la storia di Agnese, una studentessa inizialmente timida che, partecipando a

un corso sulla radio, scopre la propria voce e fiducia, diventando infine speaker. Il libro evidenzia il valore della radio come mezzo di comunicazione che favorisce la crescita

personale e l’espressione di sé, celebrando il suo potere educativo e di inclusione.

La semplicità della scrittura rende immediato e diretto ciò di cui l’autore parla. Parlando di radio e scuola, radio e social e radio e tv, Bruno Gaipa permette di avvicinare i giovani, sempre più distratti dalla tecnologia in evoluzione, alla radio, strumento antichissimo ma ancora fortemente in voga. Nel testo, l’autore intende stimolare i giovani e infondere in loro la curiosità di avvicinarsi alla radio che, secondo chi scrive, permette a chiunque di esternare il suo essere senza paura di essere giudicati per l’apparenza.

IL LIBRO SARÀ PRESENTATO

Giovedì 1 aprile ore 18:00 presso Mondadori Bookstore, Piazza Marconi, 1, Nola. L’autore dialoga con Max Giannini, Luca Sepe, Franco Simeri. Modera Francesca Grassi.

Lunedì 15 aprile ore 18:00 presso Mondadori Bookstore, Via Luca Giordano, 73/A, Napoli.

L’autore dialoga con Salvatore Gisonna, Paquito Catanzaro. Modera Katia Manna. Letture a cura di Alice Balistreri.

IL LIBRO

La radio fa scuola è la testimonianza di un amore tra un uomo e la sua passione, la stessa che diventerà, poi, il suo lavoro. È la storia di un mezzo di comunicazione dal valore

inestimabile, capace di avvicinare tutti un po’ di più, responsabile di crescita ed educazione anche, e soprattutto, dei più piccoli. Ed è proprio dalla storia della piccola Agnese, studentessa del corso sulla radio tenuto dallo stesso autore, che l’idea di La radio fa scuola prende forma e colore. Agnese, timida e insicura, mostrava distacco e diffidenza nei confronti del laboratorio, preferendo rimanere nell’ombra e scegliendo di occupare li suo ruolo all’interno della redazione. Bruno Gaipa rimarrà sorpreso nell’ammirare la sua

trasformazione, la sua presa di coscienza; Agnese sceglierà volontariamente di condurre una live da speaker. Nello spirito di Agnese l’autore rivede l’essenza della radio, la sua capacità di tirare fuori le personalità di chiunque ne abbiaa che fare.

Bruno Gaipa, nato a Napoli il 5 luglio 1982, ha avviato il suo percorso nell’universo radiofonico nel 2002, durante un laboratorio dell’Università di Salerno. Tanta gavetta, due

anni a Kiss Kiss e poi, nel 2012, l’incontro con la sua radio del cuore, Radio Punto Nuovo. Dal 2015 ne è direttore artistico. Dal 2017 ricoprirà il ruolo di docente presso università prestigiose e con studenti delle scuole e dei licei, insegnando loro le basi della radio, le tecniche di comunicazione e conduzione radiofonica. La sua identità ha radici profonde nella dualità di contesti diversi, la stessa per cui l’autore si definisce, attraverso un neologismo, “irpinopeo”, una fusione di Napoli, la città che lo ha visto nascere e crescere, e l’Irpinia, che lo ha adottato come proprio figlio.