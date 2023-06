“Lettere dal Fronte” di Gianluca Amatucci, con la partecipazione di Eleonora Davide con Il Fiore del Carso, una linea tra due mondi, Chiesa di San Nicola da Tolentino ad Atripalda (AV)

Venerdì 23 giugno 2023 avrà luogo ad Atripalda il settimo appuntamento dell’evento itinerante, realizzato da Gianluca Amatucci, “Lettere dal Fronte”. A collaborare con l’autore in questa occasione sarà Eleonora Davide, con alcuni brani tratti dal romanzo storico Il Fiore del Carso, una linea tra due mondi. Alla serata, che si svolgerà presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in via Roma 127, grazie all’ospitalità della Confraternita di Santa Monica, parteciperà l’attore Paolo De Vito, accompagnato dal M° Gianluca Marino. Apriranno la serata i saluti del primo cittadino Paolo Spagnuolo, che ha concesso il patrocinio morale all’evento.

Gianluca Amatucci, stimato giornalista avellinese, nei precedenti appuntamenti, ha presentato scritti di fanti della prima e seconda guerra mondiale, della missione di pace in Afganistan, voci di bambini ucraini e tante spigolature sull’umanità colpita dalle guerre, frutti delle sue ricerche, inseriti di volta in volta in un contesto diverso. L’iniziativa, pensata per ragionare sul significato della guerra e il senso della pace, sta registrando grande interesse nel pubblico che vi partecipa numeroso.

Le precedenti date in cui è stato presentato il monologo: il 29 marzo all’Istituto Comprensivo di Mercogliano, il 27 aprile al Circolo della Stampa di Avellino con l’Accademia dei Dogliosi, il 5 maggio al Liceo Classico Colletta per la Notte nazionale dei Convitti, il 10 maggio al Caffè Chiaroveggenza di Avellino, il 19 maggio presso l’Accademia Concorsi Militari di Avellino, il 20 maggio a Montefredane nell’aula consiliare del Comune.