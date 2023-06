MUGNANO (AV). Nuova Alleanza Popolare presenta interrogazioni e proposte

Il gruppo di opposizione Nuova Alleanza Popolare già a lavoro tra interrogazioni e proposte.

A quasi un mese dall’insediamento, i Consiglieri Comunali di opposizione, appartenenti al gruppo di Nuova Alleanza Popolare hanno depositato nei giorni scorsi presso la Casa Comunale due interrogazioni a risposta scritta, indirizzate al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e per conoscenza al Prefetto e alla Guardia di Finanza. Le due interrogazioni, tese ad accertare la legittimità e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, riguardano due specifici punti: gli aiuti e sussidi riconosciuti alle famiglie (periodo covid e seguenti) e la tematica dei patrocini legali coperti da privacy. Oltre a verificare che le azioni degli amministratori di maggioranza siano improntate nella massima correttezza, l’opposizione si è fatta promotrice anche di alcune proposte nell’ultimo consiglio comunale: l’installazione di Rilevatori e analizzatori di polveri sottili nell’aria, in Via Montevergine ( nei pressi del plesso scolastico) e in Via Nazionale delle Puglie per monitorare la presenza di particolato nell’aria in modo semplice e rapido e l’istituzione di una Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza. Si preannuncia un’opposizione ferrea, vigile e senza sconti per l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Napolitano. (Alessandro Siniscalchi)